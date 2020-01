Il prezzo della benzina in rialzo. Codacons: “Pronti a iniziative legali” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il prezzo della benzina in rialzo. L’Unione nazionali consumatori avvisa: “Non a speculazioni legati al raid Usa a Baghdad”. ROMA – Il prezzo della benzina è in rialzo. Secondo quanto riferito dal Quotidiano Energia, Eni Tamoil, IP e Q8 sono pronti a rivedere il listino subito dopo la pausa delle festività. “A meno di drastiche variazioni in più o in meno delle quotazioni internazionali – ha fatto sapere la Figisc Confcommercio – vi sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi tendenzialmente in aumento per i prossimi 4 giorni“. Il Codacons avvisa: “Pronti a qualsiasi azione legale” L’aumento dei prezzi preoccupa il Codacons: “Il 2020 potrebbe aprirsi con un nuovo caro-benzina – afferma l’associazione citata dall’Ansa – al momento i ritocchi sono minimi ma ... Leggi la notizia su newsmondo

