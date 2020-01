Garante mutuo morto: cosa accade nel rapporto con il creditore-banca? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Garante mutuo morto: cosa accade nel rapporto con il creditore-banca? Si tratta di un evenienza tutt’altro che remota, quella del decesso del Garante mutuo, ovvero del soggetto che si è impegnato con un contratto di fideiussione, a saldare il debito con il creditore-banca, nell’ipotesi in cui il debitore principale non riesca a farlo. In effetti la fideiussione bancaria è un’operazione che dovrebbe mettere al riparo una terza persona, come ad esempio il figlio erede, ma non sempre è così. Per chiarire la situazione e capire cosa succede in caso di Garante mutuo morto, è necessario fare riferimento alle norme previste dal codice civile sia in ambito di fideiussione che di successione ereditaria. Vediamo come funziona. Se ti interessa saperne di più sulla fideiussione bancaria, applicata all’affitto, clicca qui. Garante mutuo morto e fideiussione: una ... Leggi la notizia su termometropolitico

ItaFideiussioni : Cosa succede se muore il garante del mutuo? -