“Ci manchi”. Sonia Bruganelli, la foto col figlio Davide e un messaggio per lui (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si sa che in casa Bonolis è sempre Sonia Bruganelli a pensare alla vita ‘social’ della famiglia. Accusata di egocentrismo e megalomania, Sonia ha sempre fatto orecchie da mercante, consapevole che i pettegolezzi non possono in alcun modo quietarsi quando di mira viene presa una personalità come la sua. Non ha mai contraddetto chi sosteneva che la sua sia una vita agiata, costellata di lusso e comodità, ma al contempo non ha alcuna intenzione di fare passare voci non vere che possono mettere a rischio la privacy familiare. Sostiene lo scherzo e risponde con ironia, ma quando alcuni limiti si superano Sonia risponde a tono. Quel che i follower sembrano non apprezzare di Sonia è proprio l’uso abituale di un aereo privato, spesso documentato con foto. Sonia ha finalmente risposto: “Uso gli aerei privati solo per evitare disagi a mia figlia malata. Sui social condivido momenti ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

