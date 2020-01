Calendario Mondiali biathlon 2020: date, programma, orari e tv. Appuntamento ad Anterselva (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non sarà solo l’Appuntamento principale del biathlon mondiale, ma, per una volta, lo sarà anche di quello italiano: i Mondiali del prossimo febbraio si tengono ad Anterselva. Sono in tanti ad aver già cerchiato sul proprio Calendario le date che vanno dal 13 al 23 febbraio, per dieci intensi giorni di competizione con due sole pause. La rassegna iridata giunge proprio nel momento in cui il biathlon italiano sta vivendo un momento che verrà ricordato negli anni a venire, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi contemporaneamente ai piani alti della Coppa del Mondo da anni (e, per la prima, una Sfera di Cristallo vinta) e le ottime prestazioni di cui sono spesso capaci Lukas Hofer e Dominik Windisch. Si inizierà il 13 febbraio con una staffetta mista, e si proseguirà passando in rassegna tutto lo scibile della disciplina, fino alla spettacolare conclusione di domenica 23, con la mass ... Leggi la notizia su oasport

controcampus : in base alle tue idee e convinzioni ecco le giornate da non perdere ?? - andrefragasso : Ciclismo su strada, il calendario completo 2020 - mondialinet : Ciclismo su strada, il calendario completo 2020 - -