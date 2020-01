Stasera in tv, Masterchef: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Questa sera andrà in onda la terza puntata di Masterchef 9, la prima dopo la selezione dei 20 concorrenti: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio 2020. A partire dalle 21.15 di questa sera, giovedì 2 gennaio, avrà inizio la terza puntata della nona edizione di Masterchef Italia. Nelle due precedenti abbiamo assistito alla scrematura dei … L'articolo Stasera in tv, Masterchef: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

zazoomnews : MasterChef Italia al via la gara ufficiale stasera su Sky Uno - NOW TV - #MasterChef #Italia #ufficiale #stasera - novasocialnews : MasterChef Italia, al via la gara ufficiale stasera su Sky Uno / NOW TV - Valessiabi : RT @EssereAnimali: L’anno scorso, dopo il lancio della nostra campagna #Masterchefpuoifarlo, lo show aveva mostrato un’apertura. Stasera @M… -