Skeleton, Coppa del Mondo Winterberg 2020: i tedeschi vogliono fare la voce grossa in casa (Di venerdì 3 gennaio 2020) Va in scena occasionalmente di domenica la terza tappa della Coppa del Mondo di Skeleton: sia uomini che donne in pista in quel di Winterberg, per il ritorno in Europa del massimo circuito internazionale (dopo due gare in Nordamerica), il prossimo 5 gennaio. Tra gli uomini l’equilibrio regna sovrano, con davvero tanti atleti che possono sfidarsi per il successo. In vetta alla classifica troviamo il veterano russo Alexander Tretiakov che si è imposto nella seconda prova di Lake Placid. Segue da vicinissimo Martins Dukurs: il lettone può sorprendere con il ritorno nel Vecchio Continente. Attenzione ai padroni di casa tedeschi: pronti a giocarsi il podio Axel Jungk, Felix Keisinger e Alexander Gassner. Giovani rampanti e pronti a stupire Nikita Tregubov ed il detentore del titolo olimpico, Yun Sung-bin. Al femminile atteso lo show di Jacqueline Lölling: la padrone di casa vuol fare ... Leggi la notizia su oasport

