Premier League: Adama Traore raggiunge un record con il Wolverhampton (Di giovedì 2 gennaio 2020) Adama Traore ha realizzato 15 assist in Watford-Wolverhampton. Un record da quando vengono registrate le statistiche Deludente sconfitta a Watford per il Wolverhampton, con Nuno Espirito Santo che non approfitta del pareggio del Chelsea. Si è trattato comunque di un match che ha presentato un record nella storia della Premier da quando vengono registrate le statistiche. Adama Traore, infatti, ha realizzato la mostruosa cifra di 15 dribbling. Il calciatore spagnolo, che una settimana fa aveva trascinato i Wolves alla vittoria contro il Manchester City, si sta affermando come uno principali dribblatori della Premier. La cifra totalizzata ieri è un record. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

