Parma, tenta di strangolare una donna, aggredisce operai e poliziotti: arrestato ivoriano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gabriele Laganà Lo straniero di 23 anni, irregolare in Italia, ubriaco e sotto effetto di droghe ha scatenato l’inferno ieri mattina in via Trento a Parma Completamente ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti ha scatenato il caos più totale aggredendo una donna, poi alcuni dipendenti Iren e, infine, i poliziotti intervenuti per bloccarlo. La violenza, avvenuta a Parma all’alba del primo giorno del nuovo anno, è stata compiuta da un 23enne ivoriano irregolare in Italia e con un ricorso pendente contro la non concessione del permesso di soggiorno. Lo straniero, privo di lucidità a causa degli eccessi della notte di Capodanno, è entrato in azione alle 7 di mattina in via Trento, all’angolo con Via Venezia, nel quartiere San Leonardo quando ha aggredito una peruviana residente in zona. La donna stava rientrando dal turno di lavoro quando ha visto un giovane sdraiato ... Leggi la notizia su ilgiornale

