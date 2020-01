Motivo è il nuovo singolo di Gianna Nannini con Coez, l’eleganza che fa La Differenza (testo e audio) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Motivo è il nuovo singolo di Gianna Nannini in duetto con Coez, in rotazione radiofonica da venerdì 3 gennaio. Il singolo è estratto dal disco La Differenza, nuova prova in studio della rocker senese a due anni di distanza da Amore Gigante (2017) ed ennesimo esempio di capacità e innovazione. Per questo nuovo disco, infatti, Gianna Nannini ha scelto di lavorare in presa diretta senza post-produzione, per garantirci un lavoro genuino e profondo, proprio come accade nel nuovo singolo. Motivo è infatti un brano onirico, malinconico quanto basta e reso al meglio dalla partecipazione del cantautore di Domenica, che con la sua voce e lo stile del suo canto conferisce l'atmosfera decadente che è tipica della nostalgia e dell'assenza. Gianna Nannini ha descritto, a tal proposito, la scelta di convocare Coez per il nuovo disco: Motivo è stata la prima canzone che ho scritto per ... Leggi la notizia su optimaitalia

