Le Sardine nuotano a Riace: "Il 6 gennaio saremo accanto a Mimmo Lucano" (Di giovedì 2 gennaio 2020) La coordinatrice calabrese delle Sardine, Jasmine Cristallo, ha annunciato che il 6 gennaio le Sardine saranno a Riace, a fianco di Mimmo Lucano, con una manifestazione per difendere ciò che è diventato un simbolo dell’accoglienza. “Ci schieriamo, senza se e senza ma, con il modello di Riace”, sostiene Cristallo in un’intervista rilasciata a MicroMega. La 38enne, nota per essere stata l’ideatrice della “Rivolta dei balconi” durante la visita di Salvini a Catanzaro, aggiunge poi: “La destra populista sta cavalcando la paura e strumentalizza le contraddizioni sociali in chiave razzistoide. Siamo vivendo l’era della barbarie: la paura -come il sonno della Ragione- genera mostri. Dobbiamo riuscire a bonificare il dibattito pubblico per contrastare questa destra becera e pericolosa”.“Siamo un movimento ... Leggi la notizia su huffingtonpost

