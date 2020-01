iPhone, Apple continua a «rallentare»i vecchi modelli per proteggere la batteria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Apple ha deciso di estendere il suo sistema di protezione della batteria anche ad iPhone XS e iPhone XR, continuando a rallentare i vecchi iPhone anche nel 2020. Dopo aver confessato, due anni fa, di essere intervenuta sul sistema operativo per diminuire le prestazioni e prevenire il degrado delle batterie, la Mela è stata subissata di critiche da parte degli utenti che l’hanno accusata di mancanza di trasparenza: in un primo momento Cupertino ha agito sulla luminosità dello schermo, sul volume massimo degli speaker e sul flash della fotocamera – disabilitato in caso di consumo estremo – di iPhone 6, 6S, SE e 7 per evitare spegnimenti improvvisi dovuti alla batteria, ma lo ha fatto senza avvisare gli utenti. Dopo un bel polverone, Apple si è scusata ufficialmente, ha introdotto la possibilità di sostituire le vecchie batterie ad un prezzo ... Leggi la notizia su gqitalia

