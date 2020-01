I 20 volti del futuro secondo il Time, dalla Meloni alla principessa Leonor (Di giovedì 2 gennaio 2020) "I Venti volti che potrebbero dare forma al mondo nel 2020". Il Times scommette sui personaggi emergenti che disegneranno il prossimo futuro. L'unica italiana è Giorgia Meloni, in una lista che presenta molte sorprese. Perché i possibili protagonisti di domani sono spesso molto giovani e ancora poco noti. Ma potrebbero essere loro a prendere il posto di leader apparentemente inamovibili come il 70enne Benyamin Netanyahu in Israele o il 65enne Recep Tayyp Erdogan in Turchia. Quanto agli Stati Uniti, il futuro potrebbe essere in mano ad un personaggio che inizia con la B. Perchè la domanda è chi otterrà la nomination democratica e sfiderà il presidente Donald Trump a novembre: Joe Biden, Peter Buttigieg, Bernie Sanders o Michael Bloomberg. "Quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni è diventata virale in novembre, è nata una stella - scrive il Times - Il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

