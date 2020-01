Cristina D’Avena, battuta sessista in concerto: «Mi scuso con Vladimir Luxuria» (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Chiedo scusa a Vladimir per la battuta infelice di Carlo del tutto estemporanea che mi ha lasciata interdetta e dalla quale mi dissocio totalmente. Conosco e stimo Vladimir Luxuria, la contatterò personalmente!», così Cristina D’Avena in un’intervista all’Adnkronos ha voluto gettare acqua sul fuoco, prendendo le distanze da una battuta infelice pronunciata da un componente del gruppo dei Gem Boy durante un concerto suo a Cerveteri. Poco prima che partisse la sigla di Lady Oscar Carlo Sagradini, in arte CarlettoFX, ha esclamato: «Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché ha la spada più lunga della sua». Cristina D’Avena, battuta sessista in concerto: «Mi scuso con Vladimir Luxuria» «Una battuta estremamente infelice ed estemporanea perché nei miei show abbiamo una scaletta musicale ma non un copione, e quando l’ho sentito pronunciare quella frase, sono ... Leggi la notizia su urbanpost

