Avengers | Endgame | chi è il personaggio Marvel più forte? Kevin Feige risponde con una

Avengers : Endgame - un easter egg rende omaggio a Ritorno al Futuro parte II : Un easter egg di Avengers: Endgame rende omaggio a Ritorno al Futuro II, si tratta di un particolare di una scena che non è sfuggito ai fan più attenti. Avengers: Endgame è pieno di riferimenti a Ritorno al Futuro, ma un nuovo easter egg è stato segnalato da un fan che ha notato una somiglianza con Ritorno al Futuro II in una determinata scena del film Marvel che vede protagonista Rocket Raccoon. In particolare, il riferimento è a Ritorno al ...

Avengers : Endgame - un buco nella trama rivela una soluzione alternativa per sconfiggere Thanos : Dopo otto mesi dall'uscita di Avengers: Endgame, un buco nella trama svelerebbe una soluzione per sconfiggere Thanos che avrebbe potuto portare a un finale totalmente diverso. Avengers: Endgame è stato il film campione d'incassi del 2019 e ancora si parla della sua storia, in particolare un buco nella trama lascerebbe intendere che Thanos avrebbe potuto essere sconfitto in maniera differente, senza il sacrificio di Tony Stark. Gli Avengers, ...

Avengers : Endgame - il film al primo posto tra le 25 cose più lette su Wikipedia nel 2019 : Avengers: Endgame conquista la vetta della classifica delle cose più lette su Wikipedia in lingua inglese nel 2019, seguito da Il Trono di Spade e C'era una volta a... Hollywood. Il primato di Avengers: Endgame negli ultimi giorni di quest'anno continua con il primo posto nella lista delle 25 cose più lette su Wikipedia nel 2019, stilata da un utente di Wikipedia, Andrew G. West e dove sono presenti tante serie tv e film. Al primo posto della ...

Avengers : Endgame - Thanos poteva essere sconfitto in modo diverso? : In Avengers: Endgame poteva esserci un modo migliore per battere Thanos? Una teoria del web sembrerebbe suggerirlo. In Avengers: Endgame c'era un modo per battere Thanos alternativo rispetto a quello per cui si è optato? Il cinecomic è stato il palcoscenico per la resa dei conti tra il Titano Pazzo e gli Avengers, che, secondo una nuova teoria, avrebbero potuto aver ragione del loro nemico anche seguendo un piano diverso. Nell'ultimo atto di ...

Avengers : Endgame - dei villain di vecchia conoscenza scartati per il final cut : Avengers: Endgame, tra le idee scartate per il final cut anche dei villain di vecchia conoscenza, soprattutto per i fan di Thor e Loki. Da Avengers: Endgame sono stati scartati alcuni villain al momento del final cut. Il film è stato il più grande blockbuster dell'anno (e non solo, stando ai dati di botteghino), ma la versione definitiva che abbiamo visto tutti in sala ha lasciato fuori diversi elementi inizialmente pensati come parte del film. ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - J.J. Abrams perché Avengers : Endgame lo ha incoraggiato : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conclude un importante capitolo della saga e J.J. Abrams svela cosa ha provato con la fine dell'Infinity Saga con Avengers: Endgame. Star Wars: L'Ascesa di Skyalker conclude un importante capitolo della saga stellare, un po' come accaduto alcuni mesi fa all'Infinity Saga con il cinecomic Avengers: Endgame e il regista J.J. Abrams ha commentato il difficile confronto. Il filmmaker, intervistato da Simon Mayo per ...

Avengers : Endgame - una versione diversa di Captain Marvel svelata in un concept art : Un nuovo concept art di Avengers: Endgame mostra una versione di Captain Marvel differente da quella che abbiamo visto nel film Marvel. Un nuovo concept art dedicata ad Avengers: Endgame ha rivelato una versione diversa di Captain Marvel rispetto a quella mostrata nel film. Il concept art è stato realizzato dal direttore dello sviluppo visivo e concept artist Andy Park. Andy Park ha condiviso il concept mai mostrato tramite il suo account ...

James Cameron è convinto che Avatar supererà gli incassi di Avengers : Endgame "Credo che sia una certezza" : James Cameron è convinto che Avatar tornerà in testa negli incassi e risupererà Avengers: Endgame sulla scia dell'uscita di Avatar 2, atteso per il dicembre 2021. James Cameron è sicuro che Avatar supererà gli incassi di Avengers: Endgame, con questa fiducia il regista americano prosegue la lavorazione dei suoi numerosi sequel del costoso fantasy. A quanto pare la tabella di marcia è stata rispettata, James Cameron ha annunciato di essere ...

Avengers : Endgame - un fan ha scovato un esilarante errore su Thanos nella battaglia finale : Un fan di Avengers: Endgame avrebbe scovato un errore riguardante Thanos in un fotogramma della battaglia finale che conclude il film e la Infinity Saga. Un fan di Avengers: Endgame particolarmente attento ha notato un errore nella battaglia finale del film che riguarda Thanos e lo ha prontamente condiviso su Reddit per rendere partecipi gli altri fan. L'utente Reddit u/Caramello03 ha condiviso una breve clip di Avengers: Endgame mettendo in ...

Avengers : Endgame - un easter egg svela una storia tragica legata a Captain America : In una scena di Avengers: Endgame viene citato un dettaglio che ha a che fare con una delle vicende più drammatiche di Captain America. Avengers: Endgame è pieno di easter eggs, ma il più inquietante e oscuro ha a che fare con un ragazzo che prende momentaneamente il posto di Captain America. Diversamente da Steve Rogers, il personaggio andrà incontro a un destino atroce. L'easter Egg di Avengers: Endgame a cui facciamo riferimento è visibile ...

Avengers : Endgame - la sceneggiatura rivela i pensieri di Tony Stark prima di morire : Avengers: Endgame si conclude con il drammatico sacrificio di Tony Stark e la sceneggiatura svela gli ultimi pensieri dell'eroe. Avengers: Endgame si è concluso con la drammatica morte di Tony Stark e ora la sceneggiatura originale del cinecomic campione di incassi svela i pensieri dell'eroe prima di perdere la vita. Il film diretto dai fratelli Russo, che ha battuto ogni record di incassi, ha emozionato gli innumerevoli fan dei progetti tratti ...

Marvel : nuovi indizi provano che Thanos sia vivo dopo Avengers : Endgame : Alla fine di Avengers: Endgame Thanos è veramente morto? nuovi indizi diffusi dai Marvel Sudios in un libro dedicato al finale della Infinity Saga lascerebbero intendere un possibile ritorno del Titano Pazzo. Marvel avrebbe diffuso nuovi indizi i quali proverebbero che Thanos sia vivo e vegeto dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il terzo atto di Endgame ha visto gli Avengers trionfare contro il Titano Pazzo quando Tony Stark ha schioccato le ...

Avengers : Endgame - Karen Gillian : "La scena chiave tra Nebula e Iron Man è stata improvvisata" : Karen Gillian, interprete di Nebula in Avengers: Endgame, rivela che una delle scene più divertenti all'inizio del film, che la vede insieme a Robert Downey Jr., è frutto dell'improvvisazione. Avengers: Endgame è stato uno dei film evento di questo 2019: Karen Gillian, che nel film interpreta Nebula, ha svelato che la scena iniziale, in cui il suo personaggio è con Iron Man, è stata improvvisata. In un'intervista a The Hollywood Reporter, Karen ...

Black Widow - Kevin Feige : "Il film cambierà la vostra percezione di Avengers : Infinity War e Endgame" : Ci sono cose che Black Widow fa in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame che verranno rilette in una luce nuova dopo il film sulle origini di Vedova Nera, in uscita il 1 maggio 2020. Black Widow cambierà la percezione del pubblico di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ad assicurarlo è il capo di Marvel Kevin Feige. Il produttore ha anticipato che le gesta di Natasha Romanoff, viste in una nuova luce, spingeranno il pubblico a ...