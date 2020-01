Salvini imita il Papa: la parodia in vacanza sulla neve [VIDEO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) ROMA – Capodanno sulla neve per il leader della Lega Matteo Salvini che ha postato sui social alcune immagini del suo primo giorno dell’anno salutando i suoi sostenitori. “Buon anno da noi“, ha scritto su Twitter e Facebook sotto ad un’immagine che lo ritrae con la sua fidanzata Francesca Verdini in tenuta da sci. In un’altra immagine si vede poi anche la sua bambina, Mirta: “Bambina innevata e felice”. #VIDEO ALLA FINE DELL’ARTICOLO Salvini ha festeggiato il capodanno a Bormio, sullo Stelvio, dove sta trascorrendo una breve vacanza in albergo insieme all’ex ministro leghista Lorenzo Fontana. Con loro ci sono le rispettive figlie, Mirta e Angelica. Sempre nella giornata di oggi, Salvini aveva postato un selfie in cui si accingeva a portare la colazione in camera con cornetti, marmellata e yogurt. Ieri, invece , aveva postato un’altra foto con la sua ... Leggi la notizia su howtodofor

