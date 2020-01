Pro Loco “Ad Pontem”, tanti i progetti futuri (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Grande successo per la cena sociale di fine anno della Pro Loco Ad Pontem. L’evento organizzato per augurare a tutti un buon 2020 e per condividere i progetti futuri, ha visto la partecipazione di circa cento persone. La location scelta per la serata è stata Il ristorante “La Pergoletta” di Igino Frangiosa , a cui vanno i ringraziamenti per l’ospitalità e la professionalità che è stata riservata ai soci. Nel corso della serata, oltre a riconfermare il contesto familiare e amicale dell’organizzazione di volontariato, si è parlato delle originali azioni che saranno messe in campo per il 2020, nel rispetto di quella che è la visione programmatica della Pro Loco Ad Pontem. Ancora una volta la Pro Loco “al femminile” ha lasciato traccia indicando filosoficamente quali obiettivi vuole inseguire per il proprio ... Leggi la notizia su anteprima24

ProBranca : Che sia un anno pieno di gioia e grandi emozioni... Da Brancaleone giungano I nostri più sinceri auguri dalla Pro l… - prolocopianello : Buon 2020 dalla Pro Loco di Pianello Val Tidone! Auguri a tutti! @ Pianello Val Tidone - ProlocoLivorno : Buon anno a tutti voi...per la nostrs pro loco comincia con la comunicazione di elezioni per il nuovo direttivo. P… -