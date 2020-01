Meglio Bergoglio di Mattarella: il 2020 riparta dalle donne e dalla loro dignità (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L'omelia del Papa nella prima messa dell'anno è il discorso di Capodanno che avremmo voluto sentire: al centro c'è la donna, sfruttata e violentata da “uomini con la pancia piena”, trattata come un numero quando migra per dare ai propri figli un futuro migliore. Ripartiamo da qui, non dalla melassa dell'orgoglio di essere italiani. Leggi la notizia su fanpage

