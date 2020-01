Il Capodanno dei Vip, ecco come hanno accolto il 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La fine dell’anno e l’arrivo di un altro è un momento di bilanci, di riflessioni, ma anche di spensieratezza ed allegria. Molti dei volti noti dello spettacolo non hanno esitato a mostrare sui loro profili social lo spirito con il quale hanno accolto il 2020. Da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis, dai Ferragnez alla coppia Federica Nargi e Alessandro Matri, ma tanti sono stati i messaggi d’auguri per questo 2020 che è iniziato solo da qualche ora. I vip non hanno perso l’occasione per far vedere ai loro fan dove hanno deciso di trascorrere le loro vacanze natalizie chi in montagna, chi al mare, chi al fianco delle persone care, insomma le c’è l’imbarazzo della scelta. Non sono mancati i messaggi più lunghi, delle vere e proprie riflessioni a cuore e mente aperte con cui passare in rassegna i momenti significativi dell’anno ... Leggi la notizia su forzazzurri

