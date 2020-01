Capodanno: a Sassari la prima nata del 2020 è Rachele (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nella clinica di Ginecologia e Ostetricia di Sassari la prima bimba del 2020 è nata alle 11:39 con parto cesareo: pesa 3,15 kg e si chiama Rachele. In sala parto, questa mattina, erano con la mamma le ostetriche Elisabetta Cocco, Margherita Salaris e la ginecologa Maria Paola Lullia. L’ultimo nato nel 2019 è invece un maschietto: è nato il 31 dicembre alle ore 16:50, pesa 3,640 kg, si chiama Diego ed è il primo figlio di una coppia dell’hinterland Sassarese. Il 2019 appena concluso è stato l’anno delle femminucce. Sono stati, infatti, 736 i fiocchi rosa registrati nella clinica di Ginecologia e Ostetricia dell’Aou di Sassari mentre sono stati 716 i fiocchetti azzurri. Su 1427 parti, 788 sono stati spontanei, 639 cesarei. Sul totale dei parti, 26 sono stati gemellari e 3 trigemini. Cresce il numero dei piccoli stranieri nati a Sassari rispetto al 2018, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

