Palermo: M5S, ‘bilancio consolidato conferma fallimento gestione Orlando’ (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – “Il bilancio consolidato conferma il fallimento della gestione orlandiana. Crescono i disallineamenti dei crediti verso le società partecipate rispetto all’esercizio 2017, raggiungendo la cifra di 10.440.769 Euro e vanificando gli sforzi ed i sacrifici fatti in sede di bilancio consolidato 2017, quando il Sindaco in persona aveva dichiarato che era finita l’era dei disallineamenti e dei buchi nei conti”. Così i consiglieri comunali M5S di Palermo Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo.“Invochiamo un cambio di rotta, ponendo fine ad un’amministrazione che non è in grado di programmare a lungo respiro, di rivedere i contratti di servizio delle aziende e di redigere piani industriali che riportino i servizi a livelli accettabili – dicono – Adesso Auspichiamo che il Consiglio Comunale ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

