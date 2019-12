Nel 2020 iniziano le riprese di una fiction su Marco Olmo, l’instancabile corridore filosofo (Di martedì 31 dicembre 2019) Nel 2020 inizieranno le riprese di una fiction che racconti la storia di Marco Olmo, il noto corridore di trail running che sin da giovanissimo si è appassionato a questa forma di corsa che prevede la percorrenza di tratti naturali e talvolta impervi. La sua vita è stata trattata già in alcuni libri e in un docufilm, ma i registi Stefano Scarafia e Paolo Casalis hanno in mente di raccontare la vita di questo personaggio anche in un progetto per il piccolo schermo. Leggi la notizia su tv.fanpage

trash_italiano : Io che entro nel 2020 - petergomezblog : Pensioni di invalidità e reversibilità, tagli in arrivo nel 2020? Falso, i limiti al cumulo con altri redditi sono… - matteorenzi : Ho fatto una intervista a La Stampa. Nel 2019 abbiamo mandato a casa Salvini, nel 2020 dobbiamo puntare a riportare… -