Michelle Williams incinta di Thomas Kail, secondo bebè in arrivo dopo la figlia da Heath Ledger (Di martedì 31 dicembre 2019) Bellissime novità per l’attrice Michelle Williams, stando a quanto riferisce People. L’attrice americana si è infatti fidanzata con il regista teatrale e televisiva Thomas Kail, con cui è stata paparazzata per le strade di Londra dal noto tabloid statunitense. Inoltre, è sempre People, tramite una fonte vicina alla coppia, a riferire che la Williams sarebbe incinta per la seconda volta, dopo aver avuto 14 anni fa la figlia Matilda dal compianto Heath Ledger. Lo staff di Michelle Williams non ha commentato la notizia, ma a Londra, dove è impegnata nelle riprese di “Venom 2”, l’attrice è stata vista mentre acquistava vestiti per bambini nella boutique di Seraphine a Kensington. Michelle Williams, l’amore con Heath Ledger e il divorzio Per la Williams è una rinascita, dopo una vita sentimentale tormentata e scossa da ... Leggi la notizia su forzazzurri

