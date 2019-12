Marvel, Kevin Feige si rivolge ai fan: "Non fidatevi di noi!" (Di martedì 31 dicembre 2019) Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha invitato i fan a non fidarsi delle loro scelte e dei loro progetti in modo incondizionato. Kevin Feige ha contribuito a portare al successo il Marvel Cinematic Universe e il produttore ha invitato i fan dei cinecomic a non fidarsi del tutto di loro. Durante un incontro che si è svolto al New York Film Academy in cui ha ripercorso la sua carriera, il presidente dei Marvel Studios ha raccontato di quanto si ritenga fortunato perché i fan per ora hanno apprezzato la visione creativa dell'universo cinematografico creato adattando i fumetti. Kevin Feige ha sottolineato: "Fino a questo momento, rimanere fedeli alla nostra visione ha creato un legame con i fan. Anche quando si è trattato ... Leggi la notizia su movieplayer

