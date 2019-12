L’ira sui social di Andreas Muller: vandalizzata l’auto dei genitori (Di martedì 31 dicembre 2019) Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, comunica attraverso un post su Instagram che i genitori, in visita a Roma per le feste, sono stati vittime di un atto di vandalismo che ha colpito la loro auto, trovata completamente distrutta. Il ballerino di Amici si scaglia sui social contro i vandali “Sono a Roma, la mia famiglia è venuta qui per stare un po’ insieme a me. Mio padre ritrova la sua macchina così e mi viene una rabbia…”, questo un estratto del post di Andreas Muller, amareggiato e infuriato davanti alla vettura dei genitori distrutta al di fuori e derubata al suo interno. Fortuna vuole che nella macchina non ci fossero oggetti di valore, come spiega Muller sul suo profilo, i ladri dovranno quindi “accontentarsi” di un vecchio cellulare rotto della madre di Andreas, che proprio in occasione di Natale ha regalato alla mamma un ... Leggi la notizia su thesocialpost

