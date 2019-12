La ricetta delle linguine agli scampi (Di martedì 31 dicembre 2019) Le linguine con gli scampi è la ricetta che tutti dobbiamo conoscere bene, un primo piatto che tutti dobbiamo sapere cucinare. Per la vigilia di Capodanno o in mille altre occasioni le linguine agli scampi sono il piatto che molti preferiscono nelle grandi occasioni. E’ una ricetta facile da eseguire, un primo piatto con un po’ di pomodori e il gusto dei crostacei. E’ una delle ricette suggerite da Il cucchiaio d’argento quindi un piatto di pasta di certo ottimo, perfetto. Il suggerimento è di lasciare alcuni scampi intere con il loro guscio mentre gli altri vanno ben puliti. DI seguito tutti i passaggi per fare egli ottimi spaghetti agli scampi. LA ricetta delle linguine agli scampi Ingredienti per la pasta agli scampi: 16 scampi, 8 pomodorini ciliegia, 1 bicchiere di vino bianco, un peperoncino rosso, sale, olio di oliva, 1 spicchio di aglio Preparazione: iniziamo ovviamente lavando i ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

