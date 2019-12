La donna e i delfini (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Mare di Cortez raggruppa nove aree naturali protette, note come “Riserva della biosfera del Golfo superiore della California” ed è sede di una serie di specie di animali. A Godersi le meraviglie di questo luogo unico è stata una coppia che praticava il wakeboard. Il ragazzo stava guidando la barca che trascinava la tavola della sua ragazza. Sembravano sapere molto bene cosa stava facendo mentre attraversavano il Mare di Cortez e lo registravano in video.Ma improvvisamente qualcosa cominciò a muoversi nell’acqua. La ragazza è stata circondata da molte creature. Erano squali? No, era un branco di delfini! I delfini sono noti per essere normalmente molto socievoli e giocherelloni e quando hanno visto questa donna hanno deciso di accompagnarla. Improvvisamente tre di loro saltano a pochi centimetri da lei! la scena fu’ incredibile perché la ragazza era immersa ... Leggi la notizia su bigodino

bibliotecheMO : Biblioteca Delfini: 40 film prestabili dal 1 gennaio-Gioielli della cinematografia italiana e straniera: da 'La cag… -