Italia-Russia, ATP Cup 2020: programma, orari, tv e data. Il calendario completo (Di martedì 31 dicembre 2019) Ci sarà il 3 gennaio il debutto della selezione dell’Italia nell’ATP Cup, l’evento che l’associazione del tennis professionistico maschile ha messo in piedi in Australia quasi in contrapposizione alla Coppa Davis versione Kosmos, e oltretutto a breve distanza (un paio di mesi). Gli azzurri, che a Brisbane saranno Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi e Simone Bolelli, avranno la Russia come prima avversaria. Nel team russo coloro che cominciano il viaggio verso gli Australian Open dall’ATP Cup sono Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Evgeny Donskoy, Teymuraz Gabashvili e Ivan Nedelko. Se per i primi due c’è poco bisogno di presentazioni (uno finalista Slam, l’altro vincitore di Masters 1000), di Donskoy si ricordano soprattutto il successo su Roger Federer a Dubai quasi tre anni fa e i 12 Challenger vinti. ... Leggi la notizia su oasport

