Ces 2020, Sony presenterà la Ps5 tra una settimana? (Di martedì 31 dicembre 2019) (Foto: LetsGoDigital) Clamorosa ipotesi a pochi giorni dal debutto del Ces 2020 di Las Vegas: alle due italiane della notte tra il 6 e il 7 gennaio Sony ha infatti organizzato un evento speciale che farà da apripista al convegno tecnologico di inizio anno e c’è chi punta tutto su una presentazione, anche parziale, della prossima Ps5. Il comunicato che accompagna l’evento (ore 17 del 6 gennaio californiano) è sibillino e nebuloso: “Il futuro è vicino. Al Ces 2020 Sony svela una visione unica del futuro, unendo creatività e tecnologia come mai prima d’ora, per offrire nuove sensazioni ed emozioni”. Tuttavia, la nebbia si dirada e prende una certa qual interessante forma se si torna indietro allo scorso otto ottobre. Due mesi fa, infatti, Mark Cerny – responsabile dell’architettura di Ps4 e Ps5 – aveva ufficializzato a Wired Us il nome, ... Leggi la notizia su wired

