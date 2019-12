Capodanno 2020, countdown con le dita amputate: campagna contro i botti dell’Asl di Salerno (Di martedì 31 dicembre 2019) Non ha utilizzato mezzi termini l'Asl di Salerno per la sua campagna di sensibilizzazione contro l'utilizzo dei botti a Capodanno. L'immagine diffusa sulle pagine sociale dell'Azienda sanitaria locale è chiara: il countdown alla mezzanotte fatto con dita amputate e lo slogan: "Tieni le mani, non usare i botti". Leggi la notizia su napoli.fanpage

