Aquilonia, incontro tra il comitato Palazzine Bene Comune e Francesco Todisco (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAquilonia (Av) – Nel pomeriggio del 28 dicembre il consigliere regionale Francesco Todisco, delegato del Presidente della Regione Campania per la programmazione delle aree interne, ha incontrato una delegazione del comitato civico Palazzine Bene Comune. La finalità dell’incontro richiesto dal comitato al delegato regionale in visita presso la comunità altirpina, è quella di fare il punto della vertenza apertasi ad Aquilonia due anni or sono a seguito della deliberazione di demolizione, emessa dall’amministrazione di Giancarlo De Vito, dell’ultima testimonianza del tessuto urbano storico di Aquilonia, rappresentato dalle 6 “casette” asismiche e per cui lo stesso Todisco aveva già da subito espresso solidarietà sottoscrivendo l’appello del comitato. Il comitato, appresa notizia della deliberazione di demolizione del 2017, infatti, produsse immediatamente ... Leggi la notizia su anteprima24

irpiniatimes1 : INCONTRO AD AQUILONIA TRA IL MUSEO ETNOGRAFICO “BENIAMINO TARTAGLIA” E IL CONSIGLIERE REGIONALE TODISCO… - Orticalab : Aquilonia, incontro tra il Museo Etnografico “Beniamino Tartaglia” e il Consigliere Regionale Todisco -