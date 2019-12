Accordo di governo in Spagna | potrebbe rinascere la nazionale Basca

Accordo di governo in Spagna, potrebbe (ri)nascere la nazionale Basca (Di martedì 31 dicembre 2019) Kepa o Unai Simón in porta. Odriozola, Unai Núñez, Iñigo Martínez e Yuri Berchiche in difesa. A centrocampo Illarramendi, Dani García, Raúl García e Muniain. In attacco magari Oyarzabal e Iñaki Williams, ma anche Fernando Llorente. Poi in panchina i vari Aitor Fernández, Aritz Elustondo, Yeray Álvarez, Ander Capa, Mikel San José o Aritz Aduriz, e Javi Martínez. Depennarli dalla lista dei possibili convocati di Luis Enrique è un esercizio di stile, ma mica tanto. E’ la nazionale spagnola parallela, la nazionale Basca. potrebbe nascere a breve, grazie all’Accordo di governo messo nero su bianco dal premier spagnolo ad interim, il socialista Pedro Sánchez, e il leader di Podemos, Pablo Iglesias, firmato ieri. Si chiama “Coalizione Progressista. Un nuovo Accordo per la Spagna” e prevede tra le altre misure, all’articolo 11, l’impegno a promuovere le ... Leggi la notizia su ilnapolista

Linkiesta : La consulenza al governo e l’accordo commerciale con l’armatore Onorato dimostrano ancora una volta che il fondator… - NicolaPorro : #IlFoglio è stato escluso dai contributi pubblici all’editoria dal #governo giallorosso. Ne avevo parlato qualche g… - aliberti_p : @PatriziaRametta @valy_s @lofioramonti @GiuseppeConteIT @luigidimaio @matteosalvinimi @borghi_claudio @Capezzone… -