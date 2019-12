Sci di fondo, Tour de Ski 2020: a Dobbiaco Klaebo e Nepryaeva arrivano da leader. Tanti i ritiri importanti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Tour de Ski sta arrivando in Italia, a Dobbiaco, per le prime due tappe di una serie di cinque sul nostro suolo che ha un unico precedente storico, nel 2012. Tuttavia, sono numerose le questioni che stanno venendo alla luce dopo le prime due tappe, e non riguardano solo i grandi protagonisti delle due prove a Lenzerheide, in Svizzera. Andiamo a scoprire, dunque, cosa c’è dietro le 10 e 15 km a tecnica libera di domani e le gare sulla stessa distanza, ma a inseguimento, del giorno di Capodanno. Partendo da quanto visto sulle nevi elvetiche, tra gli uomini c’è da registrare il tentativo di fuga di Johannes Klaebo; il norvegese, infatti, viaggia a 35’07”, ed ha già 32 secondi di vantaggio complessivi nei confronti dei più immediati inseguitori, il russo Alexander Bolshunov e lo svedese Johan Haeggstroem, benché dei due il più accreditato nel ruolo di rivale del ... Leggi la notizia su oasport

