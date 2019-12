Non ho rimpianti e sto studiando da premier Sono pronto | dice Salvini

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) “Ilè schizofrenico. Pensa di fare i dispetti a me, invece fa il male dell'Italia”. E in quanto a se stesso e al proprio futuro,: “Lo decideranno gli elettori, appena verrà data loro la parola. Io non hoe stoda. Questo periodo all'opposizione mi sta servendo molto”. In un'ampia intervista a Libero Quotidiano, il leader leghista Matteoaggiunge che il 26 gennaio accadrà che “il centrodestra vince e i grillini spariscono”. Meglio ancora: “Finiranno sotto il 10% sia in Emilia-Romagna, dovenati, sia in Calabria, dove avevano quasi il 50”. Causa ed effetto di questo crollo, secondo l'ex ministro dell'Interno del governo gialloverde, è che “Grillo e Di Maio siinnamorati del potere e per conservarlo sialleati con il Pd”. Questo sarebbe il motivo che ha fatto smarrire “la loro spinta originaria”. Una scelta ...

