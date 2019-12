Mercato immobiliare | prezzi ancora in calo Record a Napoli | -8 | 5% nel 2019

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si attenua ma non si ferma la tendenza a ribasso deidelle case nel. È quanto emerge dai dati dell’ufficio studi di Idealista che ha rilevato un ulterioredel 2,8% quest’anno, a una media di 1.706 euro al metro quadro. Nell’ultimo trimestre ilè stato solo dello 0,1%. “Confermando la tendenza dell’ultimo decennio, idelle case segnano un ulterioreanche quest’anno”, commenta Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di Idealista. “Idegli immobili – prosegue -, sempre vantaggiosi, supportano la domanda in un contesto disomogeneo, con aree di crescita e aree in persistente affanno soprattutto al Centro Sud. Considerate queste dinamiche del, prevediamo valoriin contrazione nel 2020, ma in progressiva stabilizzazione nel prossimo biennio. Idelle abitazioni ...

