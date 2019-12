M5S: Fioramonti, ‘delusione e troppi attacchi, lascio gruppo e vado al Misto’ (3) (Di lunedì 30 dicembre 2019) (Adnkronos) – “Non ho mai nascosto nulla. In questo percorso, ho incontrato tante persone che mi hanno sostenuto. Dentro e fuori dal Movimento. E non c’è niente di male se con alcune di queste persone si è cercato di collaborare per riportare in auge temi cruciali come l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la formazione e la ricerca. Sono questi -conclude Fioramonti- i veri temi del presente e del futuro. E invece tutti parlano di altro. Si è parlato di gruppi, correnti, partiti. Tutte parole al vento per riempire giornali e pagine web”. L'articolo M5S: Fioramonti, ‘delusione e troppi attacchi, lascio gruppo e vado al Misto’ (3) CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

