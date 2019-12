L'attrice Irene Ferri litiga con una ​commerciante e finisce in ospedale - (Di lunedì 30 dicembre 2019) Novella Toloni Una discussione poi gli spintoni e a finire in ospedale è stata Irene Ferre, l'attrice che recentemente è stata protagonista del telefilm Rai "Pezzi Unici" Brutto episodio di violenza per Irene Ferri che, nelle scorse ore, è stata protagonista di un’accesa discussione con una edicolante di Roma. L’attrice, che fino a pochi giorni fa è stata protagonista in televisione con la serie "Pezzi Unici", dove interpretava la direttrice di una casa-famiglia, è finita al centro di un parapiglia dopo qualche parola di troppo con una commerciante. I fatti risalgono a domenica 29 dicembre quando, nella prima mattinata, Irene Ferri si trovava in centro a Roma. L’attrice era all’interno di un’edicola di piazza Risorgimento quando è scoppiata la discussione che, dopo qualche parola di troppo, si è trasformata in qualcosa di più. Secondo quanto riportato da Il Messaggero le ... Leggi la notizia su ilgiornale

