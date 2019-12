La scarpa da bimbo (Di martedì 31 dicembre 2019) Quel giorno andai al cimitero, dovevo saltare una persona a me molto cara che non c’era più. Era già tardi quando è finito il funerale e, visto che sono molto curiosa, ho deciso di fare un giro tra le tombe del cimitero. Era incredibili vedere alcune delle date sulle tombe! Alcuni erano lì da più di cent’anni. All’improvviso una tomba ha richiamato la mia attenzione. C’era la foto di un bambino con il nome di Juanito di circa 6 o 7 anni! Era deceduto da qualche mese e, accanto alla foto, c’era una scarpina usata. Ho immaginato che qualcuno di passaggio l’avesse persa o dimenticata. L’ho presa e lo ho messa nella mia borsa per consegnarlo al custode nel caso qualcuno lo avesse chiesto. Quando mi sono voltata per tornare indietro ho sentito un soffio d’aria passare sul mio viso che mi ha fatto rabbrividire. Mi sono girata e ho visto che i ... Leggi la notizia su bigodino

scarpa bimbo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : scarpa bimbo