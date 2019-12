Istat | “Continua il calo delle nascite in Italia | minimo storico dall’Unità d’Italia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2018 è stato l’anno che ha segnato un nuovodall’Unità d’, solo 439.747. Lo dicono i dati dell’ultimo annuario pubblicato dall’, in cui si sottolinea anche che “il numero dei decessi diminuisce e raggiunge le 633.133 unità”: “Nel 2018 continua il. I nati vivi, che nel 2017 erano 458.151, nel 2018 passano a 439.747, nuovod’”, si legge nel rapporto. In contemporanea, continua a crescere l’aspettativa di vita media alla nascita che si attesta “su 80,8 anni per i maschi e 85,2 per le femmine”. Dati che, messi insieme, contribuiscono a confermare e accentuare un trend che va ormai avanti da diversi anni: “L’è uno dei Paesi più vecchi al mondo, con 173,1 persone con 65 anni e oltre ogni cento persone con meno ...

