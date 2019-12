Inter, ipotesi Darmian viva: proposto uno scambio al Parma (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Inter tiene viva l’alternativa Darmian per gennaio: proposto il cartellino di Dimarco al Parma L’Inter continua a lavorare per portare Matteo Darmian all’ombra del Duomo durante il mercato di gennaio. La pista sembrava essersi raffreddata nelle ultime ore, ma la dirigenza nerazzurra non intende mollare la presa. Per arrivare al terzino, l’Inter starebbe pensando a uno scambio con il Parma, proponendo il cartellino di Federico Dimarco. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

