I flussi turistici hanno bisogno dell’interpretazione per numeri vincenti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il momento dei bilanci è arrivato e, anche se non si fa che leggere quanto indovinate, moderne e produttive siano state le iniziative intraprese per aumentate il numero di visitatori di mostre, esposizioni e musei, dell’incremento del flusso turistico nelle nostre città, è doveroso tenere presente che la sinusoide che descrive i flussi del turismo nei luoghi d’attrazione segnala visibilmente che nel momento in cui si raggiunge il punto più alto della curva comincia la fase di stagnazione cui segue quella del declino. È possibile però evitare di bere fino in fondo l’amaro calice della fine di quest’epoca che si vuole vedere turisticamente dorata. Se la fase di crescita è studiata e non lasciata a fattori casuali, si può scegliere di scaglionare le politiche di sviluppo in modo che ci sia sempre in atto un processo di crescita. Basta non considerare la città, il sito o il museo come un ... Leggi la notizia su ildenaro

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #ConferenzaFineAnno | L'assessore Paola Mar: 'Siamo passati dai 1919 eventi del 2018 ai 2092 del 2019. Sul turismo #Ven… - comunevenezia : #ConferenzaFineAnno | L'assessore Paola Mar: 'Siamo passati dai 1919 eventi del 2018 ai 2092 del 2019. Sul turismo… - Italpress : RT @Fiaip: ??#Immobiliare: Nei giorni scorsi un Workshop a #Trapani, patrocinato da #FIAIP sull'attrazione di flussi turistici e di investit… -