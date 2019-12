Firenze: botti vietati e zero vetri nella zona Unesco, l’ordinanza di Nardella (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il divieto comprende piazze e luoghi dove si svolgeranno gli eventi organizzati dal Comune: tra queste, piazza Santissima Annunziata, piazza della Signoria, piazza del Duomo, piazza Santa Maria Novella. Manca Piazza san Lorenzo, dove pure il comune ha organizzato un concerto Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Firenze: botti vietati e zero vetri nella zona Unesco, l’ordinanza di Nardella - CorriereQ : Botti, Firenze li vieta in area Unesco - bigciof : RT @AnsaToscana: Botti, Firenze li vieta in area Unesco. Ordinanza del Comune indica piazze e strade 'fascia di rispetto' #ANSA https://t.c… -