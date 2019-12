Ex Ilva, ultima speranza per salvare l’Altoforno 2: sullo spegnimento si decide entro il 7 gennaio (Di lunedì 30 dicembre 2019) È terminata l’udienza al Tribunale del riesame di Taranto che, in sede di appello, è chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato dai legali dell’Ilva in Amministrazione Straordinaria contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga della facoltà d’uso per l’Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico, sequestrato a giugno 2015 nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’operaio Francesco Morricella. I giudici si sono riservati la decisione e hanno tempo fino al 7 gennaio, a quanto si è appreso, per depositare il provvedimento. In quella occasione Ilva, proprietaria degli impianti, mentre ArcelorMittal è gestore in concessione, impugnò la mancata facoltà d’uso dell’Altoforno espressa a fine luglio da parte dello stesso giudice. Un rifiuto che poi venne superato dal provvedimento del Riesame del 20 ... Leggi la notizia su open.online

