Eva Henger in versione sempre più ‘hot’. Il suo lato B è da togliere il fiato: “Sei il paradiso” (Di lunedì 30 dicembre 2019) La sexy conduttrice ed opinionista tv Eva Henger sta condividendo con i suoi fan le fantastiche vacanze a Sharm-el-Sheikh. Nei giorni scorsi ha postato diversi scatti in lingerie, che hanno messo in evidenza tutto il suo fisico. Décolleté e lato B sono stati i grandi protagonisti, tra l’entusiasmo generale scaturito in rete. Ed adesso ha voluto nuovamente offrire ai suoi seguaci un altro scatto particolarmente ‘hot’. Gli oltre 700 mila follower della donna hanno potuto godersi Eva in costume, su una spiaggia della città egiziana. La sua didascalia ha posto l’accento su un dettaglio: “Il tramonto dell’Africa è una cosa inspiegabile, la luce, il calore, l’atmosfera…magica, unica. Non esiste il tempo. Tutto lì, nell’attimo”. Ma i suoi fan non si sono affatto concentrati sul pur meraviglioso tramonto, ma bensì su un’altra ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

