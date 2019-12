Death Stranding bocciato da EDGE? (Di lunedì 30 dicembre 2019) Death Stranding per PS4 è disponibile dallo scorso novembre e le principali testate hanno già espresso il loro giudizio sul gioco.Tuttavia, un'autorevole rivista mancava all'appello. Si tratta di EDGE, nota per alcune bocciature abbastanza discutibili, come nel caso di Hellblade: Senua's Sacrifice, un gioco che ha generalmente riscosso un ottimo successo, ma che secondo EDGE non meritava più di 4 su 10.Ora, nell'ultimo numero della rivista è comparsa con un po' di ritardo la recensione di Death Stranding, che è stato valutato con un 6 su 10. Un punteggio non entusiasmante di certo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #EDGE boccia #DeathStranding nella sua recensione? - maplewhite1912 : RT @spaziogames: #DeathStranding, #Sekiro e #ResidentEvil 2 occupano i primi tre gradini del podio dei videogiochi più premiati come GOTY 2… - StefaniaC11 : RT @spaziogames: #DeathStranding, #Sekiro e #ResidentEvil 2 occupano i primi tre gradini del podio dei videogiochi più premiati come GOTY 2… -