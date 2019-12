Chiusa stazione della metro Cornelia a Roma | attivati bus sostitutivi

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Da lunedì 30 dicembre 2019 ladirimarràper 3/4 mesi per consentire i lavori di revisione ventennale di scale mobili e ascensori. Per ridurre i disagi ai passeggeri, l’azienda dei trasporti Atac ha attivato un bus navetta che collegheràalle stazioni vicinelinea A.La navetta, denominata Ma13, stopperà anche alla fermataBaldo degli Ubaldi, ancoraper verifiche del corretto funzionamento degli impianti. Proseguirà poi fino alle stazioni successive di Valle Aurelia e di Cipro, consentendo così connessioni con la rete ferroviaria e la rete buszona Prati. Per la tratta-Cipro, le fermate saranno le seguenti: sulla circonvallazione/capolinea bus per la fermatain via Giovanni Battista Somis in via Baldo degli Ubaldi all’altezza del civico 94 e ...

mvidoli57 : Da oggi chiude un'altra stazione per 3 mesi: attivi bus navette - Giuggio72684862 : RT @serebellardinel: La stazione metro #Barberini, a Roma è stata chiusa dopo disposizioni della 'autorità giudiziaria', ma il #cazzaroverd… - nexoslaika : RT @serebellardinel: La stazione metro #Barberini, a Roma è stata chiusa dopo disposizioni della 'autorità giudiziaria', ma il #cazzaroverd… -