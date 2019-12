Avengers: Endgame, un easter egg rende omaggio a Ritorno al Futuro parte II (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un easter egg di Avengers: Endgame rende omaggio a Ritorno al Futuro II, si tratta di un particolare di una scena che non è sfuggito ai fan più attenti. Avengers: Endgame è pieno di riferimenti a Ritorno al Futuro, ma un nuovo easter egg è stato segnalato da un fan che ha notato una somiglianza con Ritorno al Futuro II in una determinata scena del film Marvel che vede protagonista Rocket Raccoon. In particolare, il riferimento è a Ritorno al Futuro parte II, quando il giovane Marty McFly viene trasportato nel Futuro, esattamente nel 2015, dove ha un incontro riavvicinato con un ologramma del film Lo Squalo 19 che tenta di morderlo per poi disintegrarsi in miliardi di pixel. Un utente di Reddit ha notato un richiamo a questa ... Leggi la notizia su movieplayer

