Arechi Calcio, una vittoria dedicata alla sfortunata Marta Naddei (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiPellezzano (Sa) – Nell’insolito turno natalizio, l’Arechi Calcio ritrova i tre punti vincendo sull’ostico campo della Minerva in una gara resa unica dall’orario “notturno” (si è giocato alle ore 18 per l’accavallamento delle gare in programma dopo il rinvio di quasi tutte le partite dei campionati dilettanti per l’ondata di maltempo abbattutasi sul salernitano nella nottata del 12 dicembre) e dalla pioggerellina gelata che con il vento hanno reso stoica la gara di tutti gli atleti, del direttore di gara e degli incrollabili fedelissimi accorsi al Centro Sportivo Casignano. La partita come detto è stata caratterizzata dal freddo, ma le due compagini hanno comunque giocato a viso aperto e specialmente nella prima frazione nella quale si sono viste anche buone trame di gioco, alla fine la gara è stata decisa dalla maggiore maturità degli uomini di ... Leggi la notizia su anteprima24

