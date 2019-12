Acqua pubblica, arriva un nuovo metodo tariffario (Di lunedì 30 dicembre 2019) Stefano Damiano L'Autorità per l'energia e l'ambiente ha stabilito lo schema regolatorio per il 2020-2023 Tetto agli aumenti delle tariffe, sostenibilità ambientale e superamento delle differenze infrastrutturali Nord-Sud. L'Arera (Agenzia per l'energia elettrica e l'ambiente) ha deliberato nuovo metodo tarrifario sull'Acqua per il periodo 2020-2023. Dovrebbe essere una buona notizia per i consumatori, considerato che tra gli obiettivi c'è il tetto agli aumenti delle tariffe che, per la prima volta, dovrebbe essere differenziato non solo sui costi operativi della gestione ma anche in ragione dei ricavi per abitante servito. L'agenzia nel quadriennio ha previsto una serie di incentivi che andranno dal contenimento dei consumi di energia elettrica nel fornire l'Acqua, alla riduzione dell'uso della plastica nel consumo di Acqua potabile, oltre al riuso dell'Acqua depurata a ... Leggi la notizia su ilgiornale

