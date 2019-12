Triathlon, Joel FIlliol: “Al momento potremmo andare oltre l’obiettivo di due donne e due uomini a Tokyo 2020” (Di domenica 29 dicembre 2019) Al sito federale l’Olympic Performance Director della Nazionale italiana di Triathlon, Joel FIlliol, ha tracciato un bilancio del 2019 in vista del prossimo anno, dove ovviamente tutta l’attesa sarà puntata verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Joel FIlliol. Il bilancio del 2019: “Dal punto di vista dei risultati, di cui abbiamo appena parlato, il 2019 è stato un anno positivo e molto proficuo per la qualifica olimpica, al momento infatti avremmo 3 posti per le donne, 2 per gli uomini e anche la qualifica della staffetta. Al momento questo ci permetterebbe di andare oltre l’obiettivo di 2 donne e 2 uomini che ci eravamo prefissati ad inizio quadriennio“. Sul Test Event di Tokyo 2019: “La gara preolimpica era il principale obiettivo per molti dei nostri atleti ed è proprio in questa gara che abbiamo ottenuto i ... Leggi la notizia su oasport

