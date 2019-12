Torino, detenuto si suicida in cella: indagati gli agenti in servizio (Di domenica 29 dicembre 2019) Federico Garau La procura della Repubblica di Torino apre un'inchiesta in merito al suicidio di Roberto Del Gaudio, rinchiuso nel carcere delle Vallette dopo l'omicidio della moglie. indagati gli agenti che erano in servizio, colpevoli, a detta dell'accusa, di non aver sorvegliato a sufficienza il 65enne È stata aperta un'inchiesta in merito al suicidio di Roberto Del Gaudio, morto suicida all'interno di una cella della casa circondariale delle Vallette di Torino, dove si trovava detenuto. A finire al centro delle indagini avviate dai pubblici ministeri Francesco Pelosi e Giulia Marchetti della procura della Repubblica torinese, gli agenti della polizia penitenziaria presenti al momento del drammatico episodio. Del Gaudio, 65enne residente nel quartiere di Santa Rita con la moglie Brigida De Maio, di un anno più giovane, finì dietro le sbarre proprio in seguito all'omicidio ... Leggi la notizia su ilgiornale

